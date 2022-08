Rai - Difficoltà per Navas e Kepa, Napoli pronto a rinnovare Meret: le ultime

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del mercato del Napoli a Rainews 24.

© foto di Federico Titone

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del mercato del Napoli a Rainews 24: "Dopo l'annuncio di Simeone (anticipato ieri) e gli ingaggi di Ndombele e Raspadori (per l'attaccante firmato tutto, il Napoli ha anticipato le visite mediche ad oggi rispetto alla tabella di marcia di ieri sera) il Napoli lavora sul portiere. Ci arrivano nuove autorevoli conferme (rispetto a chi lo dava quasi fatto) sulle ciclopiche difficoltà per Navas e Kepa. Manca accordo con Psg e Chelsea su stipendio bonus (eventuali) e ricca buonuscita. Prevale il pessimismo su entrambi i fronti. Di conseguenza Napoli pronto a rinnovare il contratto a Meret congelato da Dimaro. Agente avvisato. Il Napoli solo in extremis deciderà sul portiere. Ma oggi il borsino da Navas e Kepa in ribasso rispetto a Meret".