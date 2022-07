Rai - Doppia smentita per Pinamonti al Napoli. L'Inter nega l'interesse per Mertens

"In arrivo Simeone, ma bisogna accordarsi sulla formula".

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso de la 'Domenica Sportiva Estate', il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del mercato azzurro per quanto riguarda l'attacco: "Smentite sia da parte dell'Inter che del Napoli per l'interesse del club azzurro per Pinamonti. Altre smentite da parte dei nerazzurri per Dries Mertens, che ha lasciato ufficialmente il Napoli. Il Monza è pronto a chiudere per Petagna, la richiesta del Napoli è di 5mln per il prestito più 15 per il riscatto. In arrivo Simeone, ma bisogna accordarsi sulla formula. Il Napoli chiede il prestito con diritto, gli scaligeri puntano al prestito con obbligo. Per quanto riguarda Solbakken, il Napoli ha vinto il derby con la Roma. Il giocatore firmerà col Napoli, ma probabilmente visto il problema alla spalla arriverà a gennaio".