Rai - Due nomi da escludere per la panchina: le ultime su Conte e Mancini

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Luis Enrique è il nome che Aurelio De Laurentiis vuole regalare alla piazza dopo l'addio di Luciano Spalletti ormai scontato. Lo ha annunciato Ciro Venerato ai microfoni di Rainews, escludendo invece altri due nomi circolati in questi giorni.

"È lo spagnolo il grande nome da elargire alla piazza. Perché Conte non è mai stato contattato (fra pochi giorni parte per in vacanza per l' Egitto) e Mancini resterà in Federcalcio".