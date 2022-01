Rai - E' iniziato il dopo Insigne: piace molto un attaccante del River. Offerta dal Qatar per Mertens

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: “E’ già iniziato il dopo Insigne, smentite autorevoli sull’interesse del Napoli per Everton del Benfica e per Sinisterra del Feyenoord. Piace parecchio Julian Alvarez del River Plate, offerto anche ad altre squadre italiane, il problema è il costo: 25 milioni. Se ne riparlerà a giugno così come per Mertens. Il belga ha un’opzione unilaterale, ha avuto un’offerta dal Qatar, ma non può accettare perché è bloccato dall’opzione che vanta il Napoli fino alla fine di giugno”.