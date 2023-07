Rai - Ecco quando sarà annunciato Giuntoli alla Juve: per le prime parole bisognerà attendere

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Giuntoli non è più il direttore sportivo del Napoli, ma ancora non è stato ufficializzato alla Juventus. Quando accadrà? Mercoledì-giovedì - riferisce Ciro Venerato a la 'Domenica Sportiva Estate' sulla Rai - è previsto l'annuncio, mentre la prima conferenza stampa sarà effettuata poco prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, dunque tra il 20 e il 21 luglio.