Rai - Elmas, quattro grandi club su di lui: ecco le cifre rifiutate dal Napoli

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle ultime di mercato: "Elmas sta benissimo al Napoli, il giocatore non ha detto sì a nessuno. Il Benfica ma anche il Leeds United, il Borussia Dortmund hanno offerto a Giuntoli 25mln per il cartellino. Risposta di Giuntoli: 'non se ne parla, il giocatore resta Napoli. E' un un nostro patrimonio, resta nel Napoli'. Si poteva fare una plusvalenza da sogno, è stato pagato 16mln ma ci sono stati già due anni di ammortamento, il Napoli ha rifiutato con questi 25 mln un ammortamento che quasi lambisce i 15-16mln. Il Benfica, Leeds, Borussia M'Gladbach e Dortmund hanno offerto 25 mln al Napoli, 'no' di De Laurentiis".