Rai - Emerson, duello Napoli-Inter: ad aprile aveva accordo con i nerazzuri

Nel corso di 'Radio Goal', Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato di una trattativa di mercato che interessa Napoli e Inter: "Emerson Palmieri è un nome reale per il mercato del Napoli, per il terzino della nazionale potrebbe essere una corsa a due con l’Inter. Infatti ad aprile il club nerazzurro chiuse l’accordo verbale col giocatore e col Chelsea, così come bloccò anche Tonali dal Brescia. Poi ci fu un ostacolo, Suning chiamò Marotta per informarlo che per sopraggiunti problemi economici in Cina il budget era stato ridotto. L’Inter chiamò poi i procuratori dei giocatori per scusarsi ed informali che gli accordi non erano più possibili".