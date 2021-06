Rai - Emerson Palmieri, Lykogiannis o un Mister X: le ultime sul terzino sinistro

Alla ricerca di un terzino sinistro, il Napoli sta lavorando a fari accesi per Emerson Palmieri del Chelsea, nella speranza che il club inglese possa convincersi a calare le sue pretese. Ma anche ad un Mister X a fari spenti, un nome che non è ancora emerso. Sempre per la fascia sinistra piace anche Charalampos Lykogiannis, considerato dunque un'alternativa. Tra i calciatori del Cagliari, stavolta per il centrocampo, ci potrebbe essere anche un interesse per Nahitan Nandez. Non si trovano riscontri, invece, per Kosta Tsimikas. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.