Rai - Emerson Palmieri non ha atteso il Napoli: ecco perché ha scelto il Lione

Il Napoli cerca di completare la rosa a disposizione di Spalletti e cerca ancora di acquisire un terzino sinistro. Il giornalista Rai Ciro Venerato ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Emerson Palmieri è del Lione, in giornata sosterà le visite mediche con il club francese. Il Napoli non ha potuto dare al giocatore le garanzie che il ragazzo chiedeva. Bisognava liberare un posto in lista per permettersi uno stipendio come il terzino della Nazionale. Il Napoli voleva il giocatore del Chelsea ma non poteva prenderlo subito, l’italo-brasiliano non ha voluto aspettare e per i rapporti personali con i connazionali Juninho e Paqueta ha scelto di giocare con il club francese. Per la fascia sinistra il Napoli ha sondato il Villarreal per Estupinan e il Lille per Mandava, ma bisogna convincere i due club ad accettare il prestito. Il Napoli vuole prendere un terzino sinistro più forte di Mario Rui, non comprerà tanto per comprare”.