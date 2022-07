Rai - Fabian-Juve, arrivano smentite: nessun interesse neanche a zero tra un anno

La Juventus smentisce ufficialmente un presunto interesse per Fabian Ruiz

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus smentisce ufficialmente un presunto interesse per Fabian Ruiz. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, che fa sapere che i bianconeri non sono interessati né per l’attuale sessione di calciomercato, né tra un anno a parametro zero quando il contratto dello spagnolo con il Napoli scadrà.