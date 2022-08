Rai - Fabian-Navas, ecco gli ostacoli per chiudere il doppio affare: i dettagli

Lo spagnolo può approdare a Parigi solo dopo la cessione di un centrocampista in organico mentre su Navas si continua a lavorare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulla trattativa per Fabian Ruiz e Keylor Navas non si registrano passi avanti. Secondo Ciro Venerato della Rai lo spagnolo può approdare a Parigi solo dopo la cessione di un centrocampista in organico mentre su Navas si continua a lavorare (ieri call con il suo entourage) ma - riferisce - non si trova ancora la quadrature del cerchio sia sullo stipendio che sulla buonuscita del Psg. Lunedì sono previsti nuovi contatti tra Napoli e Psg.