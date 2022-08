TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabian Ruiz non verrà più convocato: è questa la decisione maturata in casa Napoli con l'arrivo ormai prossimo di Ndombele. Due le strade per lo spagnolo come racconta alla Rai il giornalista Ciro Venerato:o va al Psg o resterà in tribuna fino al mercato di gennaio.