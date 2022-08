Rai - Fabian-Psg, possibilità molto elevate: le cifre richieste da ADL

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato al Tg Sport della trattativa tra Napoli e Psg per la cessione di Fabian Ruiz.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato al Tg Sport della trattativa tra Napoli e Psg per la cessione di Fabian Ruiz: "Il Napoli conferma l'interesse del Psg per Fabian Ruiz. Lo stesso agente del calciatore conferma la trattativa. Va trovata la quadratura del cerchio: De Laurentiis chiede 30mln per arrivare a 25mln. Le possibilità che si possa chiudere sono molto elevate".