Rai - Fatta per il rinnovo di Lobotka: altri due in via di definizione

A “1 Football Club” , programma radiofonico in onda su 1 Station Radio , è intervenuto Ciro Venerato , giornalista ed esperto di mercato Rai.

"Rinnovi Napoli? Quello di Lobotka è praticamente fatto, quelli di Rrahmani e Di Lorenzo sono ormai in via di definizione sui diritti di immagine e sui bonus. Si tratta di contratti che definirei tranquilli, perché entrambi i giocatori hanno tanta voglia di restare al Napoli, Di Lorenzo in particolare. Quello che poteva destare più preoccupazioni era quello di Lobotka, uno dei centrocampisti centrali più appetiti e uno dei più forti al momento. Anche lì però la società è stata pronta e il ragazzo ha immediatamente dato il suo consenso al prolungamento”.