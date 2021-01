Rai - Fiducia a Gattuso: ADL ha ribadito che non c'è ultimatum anche in caso di ko

Ieri ADL ha fatto visita alla squadra in ritiro ed ha ribadito la fiducia a Rino Gattuso. Secondo quanto riferito a Kiss Kiss Napoli da Ciro Venerato della Rai, il patron ha capito che un avvicendamento sarebbe un salto nel buio ed ha confermato al tecnico che non c'è alcun ultimatum nei suoi confronti, anche in caso di sconfitte contro Spezia e Parma.