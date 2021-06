Rai - Flemming non ritenuto pronto: Nuno Tavares piace tantissimo ma costa troppo

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato azzurro. "Al Napoli piace moltissimo Nuno Tavares, ma ha una clausola di ottanta milioni e il costo attuale si aggira sui trenta, il Napoli lo ritiene costosissimo per le sue casse. Per quanto riguarda Zian Flemming, non è ritenuto pronto per il Napoli, non è oggetto di valutazione. Sissoko? Stipendio ed età non sono dalla parte del Napoli”.