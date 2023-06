Rai - Frenata Luis Enrique: il vero problema non erano Tottenham o Psg

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai: "Il piano A era Luis Enrique. Sappiamo tutti come sia finita. Il problema non erano Tottenham o Psg, quanto piuttosto la competitività. Conte, invece, è stata solo una boutade giornalistica, ADL non l’ha mai cercato. Pecchia e Benitez, come ho già detto, è solo una voce di mercato che non trova riscontri. Sono sondati i profili di Conceicao e Thiago Motta, con il procuratore del tecnico italo-brasiliano non ancora contattato dalla dirigenza partenopea".