Rai - Fumata nera per Navas: ballano 8-10mln di buonuscita, Napoli indispettito

Dopo l'ultimo vertice tra Jorge Mendes e il PSG, il Napoli è più lontano da Keylor Navas. Ci sono delle problematiche importanti, non dettagli burocratici. Ballano 8-10 milioni netti di buonuscita per chiudere il discorso. Il club azzurro può fare uno sconto al PSG per Fabian Ruiz, ma il cerchio non si stringe. Non c'è fretta, avendo Alex Meret tra i pali, ma la società partenopea spera in Mendes e nel calciatore, che però non ha fatto granché per andare via da Parigi. Una priorità economica, più che tecnica, che avrebbe dato fastidio al Napoli. Fumata nera oggi, ma le parti si riaggiorneranno. A riportarlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, al Tg Sport.