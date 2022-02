Stasera alle 22.40 su Rai 2 va in onda la 'Domenica Sportiva'.

Stasera alle 22.40 su Rai 2 va in onda la 'Domenica Sportiva'. In scaletta tutto sul post partita tra Lazio e Napoli. E un focus mercato di Ciro Venerato sul club partenopeo. In primo piano il futuro di Oshimen e Koulibaly con notizie inedite.