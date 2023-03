Rai - Futuro Osimhen non è legato a Scudetto o Champions: la situazione

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



Osimhen potrebbe restare in azzurro in caso di Scudetto?

“Il futuro di Osimhen non è legato né allo Scudetto né alla Champions. Anzi, più che avvicinarlo, potrebbe indurlo a ritenere il ciclo azzurro concluso. SI tratta di una scelta di vita. Il Napoli si vedrà con Calenda, e se il procuratore porterà un’offerta importante, il club non precluderà al calciatore le ambizioni che ritiene opportune per il proprio percorso”.