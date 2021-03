Rai - Galtier non sarà l'allenatore del Napoli. Lunedì contatto con entourage Fonseca

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Galtier? Potrebbe anche arrivare in Italia, ma non al Napoli. Non è nella lista di De Laurentiis. Lunedì c'è stato un contatto con l'entourage di Fonseca" le parole del giornalista che dunque aggiorna la situazione relativa al futuro della panchina del Napoli quando, a fine anno, Gattuso andrà via.