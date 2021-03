Rai - Gattuso-ADL, unità di intenti per finire la stagione: spunta un nuovo club su Rino

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha rivelato le ultime su Rino Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis è finito tutto. I due si sono detti quello che dovevano dirsi e ora sono pronti a puntare al quarto posto. E' interesse di entrambi portare il Napoli in Champions. Gattuso piace alla Fiorentina e potrebbe interessare anche alla Lazio in ca Lotito in persona chiamò Gattuso dopo un Lazio-Atalanta 3-3 e, se non dovesse rinnovare Inzaghi, potrebbe prendere lui. Andare in Champions servirebbe anche a Gattuso dunque per proporsi meglio sul mercato".