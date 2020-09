Rai - Gattuso blinda Hysaj: rinnovo a un passo, pronto contratto da 15mln complessivi!

Da possibile partente ad un rinnovo che adesso sembra dietro l'angolo. Elseid Hysaj, per volontà di Rino Gattuso che avrebbe spinto per la sua conferma, è vicino al rinnovo di contratto. Lo conferma anche Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Per l'albanese pronto un contratto da 15 milioni complessivi: 2,5 milioni a stagione per 5 anni, più un premio alla firma, più una percentuale su una futura rivendita.