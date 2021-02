Rai - Gattuso fino a fine stagione: per il futuro un Sarri più giovane

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport: "Oggi è stato un pomeriggio importante a Castel Volturno, con Demme il Napoli avrebbe giocato col 4-3-3 e Petagna titolare. Con l’infortunio del tedesco e con un Osimhen, che oggi Gattuso ha visto migliorato, domani il Napoli potrebbe giocare col 4-2-3-1. Il tecnico azzurro vede più portato il nigeriano nel ruolo di prima punta con i tre alle spalle rispetto a Petagna. Politano non può essere lasciato fuori in questo momento di forma e quindi verrà schierato a destra nei tre dietro la prima punta. Gattuso voleva far giocare Di Lorenzo centrale, ma l’infortunio di Hysaj non gli ha permesso di operare questa scelta.

Futuro di Gattuso? De Laurentiis vuole proseguire con Gattuso fino a fine stagione per poi decidere a giugno il nuovo allenatore. A meno che Gattuso non chiuderà alla grande la stagione, il prossimo anno il Napoli avrà un nuovo allenatore. Ovviamente tutto dipende anche da quello che accadrà nelle prossime partite, ma ad oggi per mancanza di alternative importanti da parte di De Laurentiis, Gattuso resta in sella. Poi può sempre cambiare tutto, ma meno di clamorose sconfitte la situazione rimarrà questa.

Spalletti da subito? Credo che le idee di ingaggio tra Spalletti e De Laurentiis siano diverse.

Prossimo allenatore? Si sceglierà un allenatore emergente, un Sarri più giovane. Il nome di Italiano sta stuzzicando parecchio il presidente, ma questa è solo una sensazione”.