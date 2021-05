Rai - Gattuso ha deciso già a febbraio di andar via: su di lui piomba il Tottenham!

Rino Gattuso non ha mai cambiato idea: dall'inizio di febbraio ha deciso di non avere più rapporti con Aurelio De Laurentiis e ora, da professionista, andrà via. Tutti i calciatori del Napoli lo sanno da febbraio, è stato comunicato loro e questo non ha fatto perdere serenità nello spogliatoio. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

QUALE FUTURO? - Ringhio è in corsa per la panchina della Juventus, piace alla Lazio come primo nome se salta Inzaghi, Torino e Fiorentina l'hanno contattato (senza avere successo). Ma la notizia del giorno è che il Tottenham l'ha inserito nella lista dei papabili per la prossima stagione. Gli Spurs trattano Antonio Conte da un mese, ma quest'ultimo ora è più vicino alla permanenza all'Inter. Per questo Gattuso è diventato opzione concreta per il club inglese.