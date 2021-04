Rai - Gattuso, in pole per la panchina della Fiorentina: è favorito su 6 tecnici

"Casting della Fiorentina per l'allenatore della prossima stagione. Rino Gattuso è in pole per sostituire Iachini, il tecnico del Napoli è favorito su Juric, Italiano, Sarri, Blanc, Spalletti e Marcelino". Questa l'anticipazione di Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, che parlerà stasera alla 'Domenica Sportiva' in onda Rai 2.