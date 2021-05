Rai - Gattuso-Napoli, nessuna conferma: Spalletti resta in pole, occhio a Inzaghi

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro della panchina azzurra:

SITUAZIONE GATTUSO - "Nessuna possibilità di una conferma di Gattuso. Se Gattuso rinnovasse sarei l’uomo più felice del mondo per quello che ha fatto, ma non ci sono possibilità in tal senso. Rino andrà via, credo che lui vorrà andare a lavorare in un posto meno prestigioso ma con più tranquillità.

SPALLETTI - In pole position resta Spalletti, rispetto agli altri ha un rapporto datato con De Laurentiis. Per 2 motivi è il prescelto: ragioni tattiche visto che la rosa è adatta al suo 4-2-3-1 e per i colloqui intercorsi più volte con il presidente del Napoli.

SIMONE INZAGHI - Attenzione alla situazione in casa Lazio. Il rinnovo di Inzaghi è ancora in sta d-by e fin quando non firmerà attenzione alla sua situazione. Inzaghi Piace anche alla Juve e in Inghilterra al Leicester e al Tottenham. Non credo ad altre opzioni.

Il nome di Juric è girato molto ma questa rosa non si presta alle idee di calcio del tecnico del Verona. Gli emergenti che piacciono a De Laurentiis sono Italiano e Dionisi. In caso di Champions Spalletti resta in pole”.