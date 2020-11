Rai - Gattuso-Napoli, settimana prossima possibile annuncio: avvocati al lavoro

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha raccontato dell'accordo raggiunto per il rinnovo di Rino Gattuso al Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso e De Laurentiis hanno fatto tutto per il rinnovo e si sono stretti la mano. Ora il lavoro cartaceo passa agli avvocati. Il Napoli sperava di annunciarlo prima di Bologna-Napoli, ma i contratti vanno studiati, avallati, letti e riletti. Per la prossima settimana potrebbe arrivare il nero su bianco. Già da quest'anno ci sarà l'aumento di 400 mila euro dello stipendio".