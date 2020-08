Rai - Gattuso non molla Hysaj: resterà anche senza rinnovo

Rino Gattuso non molla Elseid Hysaj. Il tecnico del Napoli, secondo quanto ha riportato Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, non vuole privarsi del terzino albanese. Anche nel caso non venga raggiunto l'accordo per il rinnovo col club azzurro, Hysaj resterebbe agli ordini di Gattuso.