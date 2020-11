Rai - Gattuso rinnoverà, dal 1 dicembre saranno pagati gli stipendi: i dettagli

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha riferito le ultime in casa Napoli: “Il rinnovo di Gattuso è l’ultimo problema del club azzurro, é solo una questione di tempistica. Oltre al contratto del tecnico ci sono da firmare quelli dei suoi collaboratori, in totale sono ben 14 calcolando anche quelli dei diritti di immagine. Gattuso rimarrà sicuramente a Napoli. E’ invece ufficiale che il primo dicembre il Napoli pagherà lo stipendio arretrato di settembre alla squadra, come gli altri club e come la federazione permette per il Covid".