Rai - Gattuso, sicuro il no alla Fiorentina: primo nome nella lista di Lotito

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato del futuro di Rino Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha disdetto il suo appartamento di Napoli e presto inizierà il trasloco. Rino non ha ancora detto no ufficialmente alla Fiorentina, ma presto lo farà. Aveva chiesto più volte a Commisso e Barone di snaturare la squadra che non sentiva sua tatticamente. Dopo la partita col Verona Gattuso comunicherà la sua decisione ufficiale al club gigliato. La conferenza stampa di Commisso prima e l’atteggiamento avverso di alcuni dirigenti poi nel dopo gara del Franchi hanno di fatto convinto Gattuso a non accettare il progetto viola. In primis però Gattuso non era convinto dalle qualità tecniche della Fiorentina.

Prossima squadra? Juve e Lazio restano sullo sfondo di Gattuso. Per gli ottimi rapporti tra Mendes e Lotito, dovesse saltare il rinnovo di Simone Inzaghi, il primo nome per la panchina biancoceleste sarebbe quello di Rino”.