Rai - Gattuso voleva un terzino, ma ADL era stato chiaro: ecco perché non è arrivato

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Malcuit è un calciatore che ha avuto dei problemi fisici, come Ghoulam, e non è mai stato rischiato. Ma sulle condizioni agonistiche post-infortunio nessuno ha mai messo la mano sul fuoco. Credo che sia stato ceduto per questo. Gattuso aveva chiesto un terzino al Napoli, che però per motivi economici non ha preso. La proprietà ha fatto sapere che se non fosse stato ceduto Ghoulam, visto il suo ingaggio, non sarebbe arrivato nessuno".