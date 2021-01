Rai - Gattuso vorrebbe un terzino, ma il Napoli non lo prenderà: sfuma un obiettivo

Il Napoli avrebbe bisogno di un terzino, secondo Rino Gattuso. Ma, ad oggi, non ci sono le condizioni economiche per completare un'entrata in difesa. A meno che non esca Faouzi Ghoulam, soluzione al momento improbabile. Inoltre - riferisce Rai Sport - per giugno il club azzurro aveva messo nel mirino Nuno Tavares del Benfica. Nonostante Cristiano Giuntoli l'abbia seguito, non è più un obiettivo a causa della valutazione iperbolica fatta dai lusitani: 40-50 milioni di euro.