Rai - Ghoulam blocca l'arrivo di Karbownik: impossibile arrivare ad Emerson

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha aggiornato a Kiss Kiss Napoli la situazione relativa al mercato in casa Napoli: "Ghoulam? Al momento la rescissione non c'è ancora. Ghoulam blocca l'arrivo di Karbownik, è impossibile l'arrivo di Emerson sia per i costi dell'ingaggio ma anche perchè sogna l'Inter. Ad oggi solo speranza per Ghoulam ma pochi fatti, domenica a Lisbona il Napoli potrebbe incrociare Mendes".