Rai - Giroud, piano B di Juve e Roma: ci sono altre alternative

Nel caso Milik non arriverà alla Roma, la Juventus dovrebbe cercare un atro attaccante al posto di Edin Dzeko. Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni della 'Domenica Sportiva': " Luis Suarez è fuori dai parametri, perché non avrà il passaporto entro il 5 ottobre. Tra le alternative c'è Olivier Giroud che spinge per andare alla Juve, due giorni fa ha parlato di questo con Lampard. Il club bianconero attenderà dopo martedì per decidere. Oltre all'attaccante del Chelsea anche un altro francese, Alexandre Lacazette e poi più staccato Alvaro Morata dell'Atletico. Agli spagnoli sono stati offerti Bernardeschi, Douglas Costa è una piccola percentuale. ma il ds Berta ha rifiutato, i colchoneros chiedono 50 milioni. Ci sarebbe poi Cavani, ma il Matador non vuole andare alla Juve per non tradire i napoletani. Per quanto riguarda la Roma il piano B a Milik potrebbero essere Jovic, Kean e lo stesso Giroud".