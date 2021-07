Rai - Giuntoli-ADL, rapporto di alti e bassi ma nessuno può fare a meno dell'altro

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Il rapporto tra Giuntoli e De Laurentiis è di alti e bassi, ma alla fine l'uno non può fare a meno dell'altro. Ieri il ds ha avuto un summit di mercato con Spalletti". In sintesi, dunque il rapporto tra i due non è compromesso come sembrerebbe.