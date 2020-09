Rai - Giuntoli segue Nandez da 3 anni: primi contatti col Cagliari nati per Ounas

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha aggiornato a Kiss Kiss Napoli la situazione relativa al mercato: "C'è stato un colloquio col Cagliari per Ounas. C'è una differenza di valutazione, per il Napoli costa 15 scendendo a 12, il Cagliari vuole spendere meno. Nel colloquio si è parlato di Nandez che ha un patto con Giulini: se arriva un'offerta da un club prestigioso, il Cagliari lo lascerebbe partire. Giuntoli segue il calciatore da 2-3 anni ma il problema è economico. Giuntoli un pensiero può anche farcelo a fine mercato, ora no perché non ci sono soldi in cassa e il Cagliari valuta il calciatore almeno 35 milioni. Ad oggi dico più no che sì, ma al 5 ottobre manca ancora tanto tempo".