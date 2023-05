Rai - Giuntoli vuole la Juve: ADL non si opporrà e ha già in mente il sostituto

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.

Parole di Giuntoli di addio?

“Due settimane fa’ vi dissi che Giuntoli piaceva da matti alla Juve ma non c’erano stati contatti diretti tra il club ed il dirigente. Negli ultimi giorni, invece, c’è stato un contatto diretto attraverso la mediazione di Scanavino. La Juventus ha fatto sapere che attende la disponibilità del dirigente. Giuntoli si è detto interessato, ed ha già espresso la volontà di trasferirsi a Torino. Non credo che De Laurentiis, in questo caso, farà ostruzionismo per le ambizioni di Cristiano. A tal motivo, il nome del futuro direttore sportivo del club azzurro potrebbe essere Accardi”.