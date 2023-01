Rai - Gollini sarà convocato con la Roma! Fissate le visite mediche: formula e dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A

© foto di Giacomo Morini

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A: “Pierluigi Gollini sarà mercoledì a Villa Stuart per le visite mediche e quindi sarà regolarmente convocato per Roma-Napoli. La formula è di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro”.