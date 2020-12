Rai - Gomez offerto anche al Napoli: secco 'no' di ADL e Giuntoli

Lascerà l'Atalanta, ma non arriverà al Napoli: Alejandro Gomez non è un obiettivo azzurro. A sostenerlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L'entourage del 'Papu' l'ha offerto ai principali club italiani, tra cui quello partenopeo, ma la risposta arrivata da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è stata chiara: il Napoli non investe su calciatori ultratrentenni.