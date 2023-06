Rai - Gravina perentorio: Mancini resta ct dell'Italia, niente Napoli

Roberto Mancini non potrà essere l'allenatore del Napoli. Almeno non per la prossima stagione

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Roberto Mancini non potrà essere l'allenatore del Napoli. Almeno non per la prossima stagione. A rivelarlo è stato il giornalista Rai Ciro Venerato. Gravina, infatti, è stato perentorio sul futuro dell'attuale ct dell'Italia. Mancini resterà alla guida della Nazionale e quindi non c'è nessuna possibilità di vederlo sulla panchina azzurra come sostituto di Spalletti.