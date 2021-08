Rai - Grenier non è nella lista del Napoli: solo senza cessioni arriverà uno svincolato

In queste ore Clement Grenier, centrocampista svincolato dal Rennes, è stato accostato al Napoli. Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato il giornalista Rai Ciro Venerato: “È stato avvicinato in passato dal Napoli, ma non credo che sia uno dei nomi di cui si parla a Castel Volturno. Il Napoli spera di racimolare un po’ di cash con delle cessioni, come ad esempio quella di Manolas, per poi prendere dei profili che segue da mesi (Berge, Zakaria e Thorsby). Nel caso di mancate cessioni non è escluso che il club azzurro possa prendere a fine mercato un prestito o un parametro zero”.