Rai - Grillitsch non è il primo della lista: Zakaria piace tanto, la situazione

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista. La società azzurra deve rimpiazzare Bakayoko ed è alla ricerca del profilo giusto. Tanti i profili accostati al napoli. A fare il punto della situazione, è il giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Nelle scelte di Spalletti, Grillitsch, centrocampista austriaco dell’Hoffenheim, non è il primo nome della lista. Zakaria piace tanto perchè è ad un anno dalla scadenza e ha lo stesso procuratore di Koulibaly, ovvero Fali Ramadani. Tra le altre opzioni, restano Berge dello Sheffield e Thorsby della Sampdoria. Al momento, però, il Napoli non ha affondato il colpo per nessun giocatore perchè c'è da capire prima il futuro di Fabian Ruiz”.