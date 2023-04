Rai - Hojlund-Napoli, soluzione non percorribile: l’Atalanta chiede cifre fuori portata

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.

Hojlund sostituto ideale di Osimhen?

“Credo che Hojlund non sia una soluzione percorribile per il Napoli. Se l’Atalanta decidesse di cedere il proprio gioiello, le cifre richieste sarebbero ben lontane dai parametri azzurri. Parliamo di un prezzo che si aggira tra i 60 e 70 milioni. Per quanto riguarda Osimhen, l’unica certezza che abbiamo è che il procuratore del nigeriano non ha ancora nessun accordo con un club estero. A giungo, poi, potrebbe innescarsi il valzer delle punte, che potrebbe coinvolgere Mbappè, Kane e di conseguenza anche Osimhen”.