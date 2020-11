Rai - Hysaj e Maksimovic, il Milan smentisce e l'Inter è fredda: i dettagli

Nel corso di 'Radio Goal', Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dei rinnovi di contratto in casa Napoli: "Smentite secche da parte del Milan per l’interesse per Hysaj, su di lui rimane l'interesse di alcune squadre estere. Per Maksimovic invece c’è stato un colloquio tra Ramadani e l’Inter, ma l’interesse dei nerazzuri per il momento è meno caldo. Attualmente la dirigenza dell'Inter è abbastanza fredda, stanno pensando più ai rinnovi dei proprio difensori. Hysaj richiede 2,5 mln, mentre il Napoli è fermo sui 2 milioni, per Maksimovic siamo lì con le cifre. Il Napoli si è imposto la deadline a Natale, a partire da gennaio il club azzurro in caso di non rinnovo dei due difensori inizierà a pensare ai sostituti per giugno".