Rai - Hysaj e Maksimovic, nuova deadline per i rinnovi

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime sui rinnovi di contratto in casa Napoli: "Nuova deadline per i rinnovi di Hysaj e Maksikovic. Prima era per questa settimana durante la pausa delle nazionali, ora è stata spostata a Natale. I rapporti del Napoli con i procuratori dei due giocatori sono sereni e almeno uno dei due potrebbe rinnovare. Credo che quello più vicino alla firma sia l’albanese".