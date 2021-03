Rai - Hysaj, smentite dal Milan: l'agente tratta con un altro club

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal per le ultime di mercato: "Hysaj al Milan? E' una notizia che gira da un po' di tempo. Ho parlato coi dirigenti del Milan, mi hanno detto che ci sono valutazioni in corso, loro per ora sono coperti sulle fasce. Di sicuro Giuffredi ha parlato sia col Milan che con Tare della Lazio. Hysaj piace anche alla Roma, anche se ora è esploso Karsdorp e quindi forse piace meno, ma a parametro zero può sempre interessare".