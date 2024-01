Rai - I dubbi di Dragusin sono legati anche al futuro di Mazzarri: il punto

TuttoNapoli.net

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, si è espresso così al telegiornale sportivo dell'emittente statale: "Giorni decisivi per l'ingaggio di Samardzic, per il quale va trovata la quadra con club e papà-agente. Trapela ottimismo. Sul difensore centrale spunta l'idea Buongiorno. Il Napoli ha contattato l'agente, non ancora Cairo e Vagnati del Torino.

Il club prima di fare un'offerta ufficiale attende novità dal Genoa per Dragusin. Il giocatore è molto attratto dalla Premier e dal progetto Tottenham. Il dubbio sul destino di Mazzarri pesa sulle scelte dell'ex Juventus. Seguito ma ritenuto acerbo invece Vitik dello Sparta Praga. Che resta nei radar forse per giugno. A centrocampo pressing per Soumaré del Siviglia. Ma in lista ci sono anche altri mediani".