Rai - I tre sogni per il centrocampo sono complicati: ecco perché si ripensa a Bakayoko

Nelle ultime ore è emerso nuovamente il nome di Tiemoué Bakayoko per il centrocampo del Napoli. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha confermato che il club azzurro starebbe riflettendo sulla possibilità di riprenderlo in prestito, anche se il sogno è un centrocampista diverso: Zakaria, Berge e Thorsby. Tutti e tre, però, non partono in prestito, solo a titolo definitivo. E per questo si starebbe pensando di nuovo a Bakayoko.