Rai - Idea Colpani per giugno: Zerbin può favorire lo scambio, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il prestito di Alessio Zerbin al Monza potrebbe aprire una porta al Napoli per una trattativa estiva. Infatti, il club azzurro ha manifestato più volte interesse per Andrea Colpani e un inserimento di Zerbin, fortemente voluto in questa finestra di mercato dalla società brianzola, potrebbe favorire lo scambio tra le due parti. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso di Calcio Totale a Rai Sport.